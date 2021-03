"Couper la tête", "brûler" : le maire de Rillieux et sa police municipale menacés dans des tags

Ce samedi soir, alors que des voitures étaient incendiées à Bron et que des policiers étaient caillassés à Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet révélait le contenu de tags retrouvés sur l'école des Alagniers et la Maison pour Tous des Alagniers. C'est dans ce quartier que des violences urbaines ont eu lieu vendredi soir.

Le maire LR de Rillieux était directement visé par les tags, ainsi que sa police municipale. On pouvait lire "le maire on va couper la tête" et "la municipale on va vous brûlé (sic)".

"Bien entendu, je porterai plainte pour ces faits intolérables, mais, conforté en cela par les nombreux messages de soutien et d’encouragement que j’ai reçus depuis hier de votre part ainsi que de celle des élus de la majorité municipale de Rillieux-la-Pape, je ne baisserai jamais les yeux face à ces délinquants dont la place n’est plus dans nos rues, mais en prison", a réagi l'édile sur Facebook.