Didier Caudard-Breille : "Persuadé qu’une grande tour écologiste à la Part-Dieu, c’est possible"

Avec l’arrivée des écologistes à la tête de la Métropole de Lyon, les promoteurs immobiliers font la tête. Didier Caudard-Breille a notamment du revoir en profondeur son projet de plus haute tour de Lyon (215 mètres), actuellement remise en question. "Notre permis n’était pas encore accordé quand le nouvel exécutif écologiste s’est installé. On était pas tout à fait d’accord sur la problématique du logement, car on avait prévu 3000m2 de logements sur la première partie du projet. Ils ont été un peu cassants car ils voulaient des logements pour les Lyonnais et nous voulions de la location pour les jeunes actifs avec une piscine, salle de sport et de coworking. Ils nous ont demandé d’arrêter tout ça", narre Didier Caudard-Breille.

Le président de DCB International se dit "déçu. Parce que j’ai essayé d’avoir une communication avec eux. Je pense qu’aujourd’hui on construit trop à l’horizontale. Construire à la verticale, ça mange moins d’espace, ça permet de faire des parcs. Une tour, c’est écolo ! Je ne désespère pas de leur faire comprendre". "Je suis persuadé qu’une grande tour écologiste, c’est possible. Avec des matériaux nobles, nouveaux et qui consomme largement moins que plein d’immeubles aujourd’hui à Lyon", conclut le promoteur.

