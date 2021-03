Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - n°1

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Sarah Peillon (LREM) et Pierre Hémon (EELV) interviennent sur les sujets suivants :

-Violences urbaines : un maire peut-il vraiment agir contre l’insécurité ?

- l’affaire Marine Chastan : est-ce compatible de rester militant tout en étant élu ?

- Marché clandestin de la Guillotière : légaliser l’interdit peut-il servir de solution pérenne ?

- Elections régionales : le point sur les alliances et les accusations de favoritisme contre Laurent Wauquiez.