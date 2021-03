Manifestation ce samedi à Lyon pour "un logement digne pour tous"

Parmi les nombreuses manifestations ce week-end à Lyon, la Coordination d’Actions pour le Logement Lyon et Environs appelle à manifester ce samedi pour "un logement digne pour tous". "La Fondation Abbé Pierre estime qu’en 2020, "au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de domicile en France". La crise sanitaire révèle les situations de précarité liées au logement, elle a accentué les difficultés d’accès au logement ainsi que les risques d’expulsions pour un nombre croissant de personnes et de familles", explique le collectif dans un communiqué.

En raison de la crise sanitaire, la trêve hivernale a été prolongée de deux mois dans le pays par le gouvernement. Mais les organisateurs pointent du doigt l’action de la Métropole de Lyon et de la préfecture du Rhône à ce sujet : "Ils se sont distingués par une politique de non-remise à la rue des personnes hébergées pendant le confinement, ayant pour conséquence que plus personne n’entre dans les dispositifs d’hébergement. Les appels au 115 laissés sans solution sont alors passés de 800 par jour avant le déconfinement en mai 2020, à près de 1400 fin octobre. Si la situation s’est quelque peu améliorée après la gouvernance catastrophique de Collomb, la nouvelle Métropole a pour autant fait le choix de la répression", conclut-il.

C’est pourquoi, "face à ces constats alarmants", que la Coordination d’Actions pour le Logement Lyon et Environs appelle à manifester ce samedi. Plusieurs rassemblements sont également prévus partout en France.