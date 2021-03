Fermeture des commerces non-essentiels, déplacements interdits à plus de 10 km : le Rhône se reconfine

"Pour ces trois départements, après concertations avec les élus locaux et les établissements hospitaliers, il est apparu indispensable d'amplifier les mesures de protection", a indiqué Olivier Véran, lors de sa conférence de presse ce jeudi soir.

La mesure va durer quatre semaines, c'est-à-dire jusqu'à la fin des prochaines vacances scolaires dans l'Académie de Lyon.

Concrètement, les déplacements seront autorisés dans un rayon inférieur à 10 km. Une dérogation sera nécessaire pour se déplacer au-delà de cette limite entre 6h et 19h, et pour tout déplacement entre 19h et 6h, car le couvre-feu reste en vigueur. Les déplacements inter-régionaux seront interdits, sauf pour motif impérieux, médical ou pour raison professionnelle.

Ce reconfinement va également entrainer la fermeture des commerces "non-essentiels". Les commerces alimentaires, les libraires et disquaires, les fleuristes, ou encore les magasins de bricolage et jardineries pourront rester ouverts.

Concernant la scolarité, les écoles et les collèges continueront d'accueillir normalement les élèves. Les lycées, eux, passent en demi-jauge, a également indiqué le ministre de la Santé.