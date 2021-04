Lyon : le député Bernard Perrut demande "des mesures concrètes et un fonds spécifique"

Vendredi dernier, le député du Beaujolais, Bernard Perrut est intervenu auprès du ministre de l’Agriculture pour évoquer le "dramatique épisode climatique qui va entrainer une importante chute des récoltes".

L'ancien maire de Villefranche-sur-Saône "en appelle à une réaction rapide des pouvoirs publics pour apporter des solutions concrètes" et demande des "fonds spécifiques" plus importants que "le traditionnel régime des calamités agricoles". Bernard Perrut a aussi évoqué les actions du Département du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a débloqué 15 millions d’euros la semaine dernière pour aider les agriculteurs touchés par le gel.