Près de Lyon : deux mineurs en fugue activement recherchés

Les deux mineurs souffrant de dépression et âgés de 15 et 14 ans ont quitté à pied la commune de Brignais vers 8h05. C'est le jeune homme qui est venu chercher sa petite amie avant de fuguer ensemble. Leur trace a été perdue au Carrefour Contact de Brignais, rue du Général de Gaulle. Ils prenaient alors la direction des 7 Chemins à Vourles.

Selon la gendarmerie qui lance un appel à témoins, Julien et Maya sont des adeptes de l'auto-stop. Ils sont partis sans téléphone ni moyen de paiement. L'analyse de leurs recherches Internet montre qu'ils se sont renseignés sur des trajets direction l'Italie et/ou vers Campagnac dans l'Aveyron.

Julien mesure 1m82, a les cheveux roux et les yeux marron. Il est parti vêtu d'un pantalon noir, d'une veste à capuche de couleur noire. Il est porteur d'une casquette blanche et de basket noir avec la semelle blanche.

Maya mesure 1m58, a les cheveux noirs au carré et les yeux marron. Elle était vêtue d'un pantalon noir, d'une veste survêtement à capuche de couleur blanche, avec le logo et l'inscription Adidas en noir sur le devant. Elle est porteuse de baskets blanches.

Si vous les avez aperçus ou pris en auto-stop, vous pouvez contacter la gendarmerie de Brignais au 04 78 05 18 42.