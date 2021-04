Cérébro-lésé depuis une violente agression près de l'Hôtel de Ville de Lyon : 8 ans de prison ferme pour l'auteur des coups

Plus d'un an après le passage à tabac de Jérémy, l'auteur des coups a été condamné à huit ans de prison ferme. Une peine plus légère que les 10 ans d'emprisonnement requis un peu plus tôt par le parquet. Le deuxième prévenu, qui n'avait pas frappé la victime, a, lui, écopé de six mois de prison avec sursis.

Les faits remontent à la mi-décembre 2019. Les deux individus avaient importuné un groupe d’une vingtaine d’étudiants qui rentraient de soirée. Une rixe avait alors éclaté sur la place de la Comédie pour une banale histoire de cigarette. Jeremy avait tenté de calmer les esprits avant d'être littéralement passé à tabac par les deux agresseurs. Agé de 20 ans à l'époque, le jeune étudiant avait passé plusieurs semaines dans le coma. Cérébro-lésé, il garde depuis de lourdes séquelles.

"Mon agresseur a ruiné ma vie. Je ne pourrais jamais lui pardonner", a notamment réagi Jérémy lors de l'audience. Le prévenu principal n'a de toute manière pas fait preuve de compassion envers sa victime durant l'audience. Il a dix jours pour faire appel s'il le souhaite.