Un septuagénaire atteint de la maladie d'Alzheimer porté disparu à Givors

Rachid, atteint de la maladie d'Alzheimer, n'a plus donné signe de vie à sa famille depuis 15h. Les recherches se concentrent actuellement dans le secteur de Givors et de Grigny, selon la famille, qui évoque une personne "sociable qui parle à tout le monde". Lors de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon gris, d'une veste bleue et d'une paire de baskets.

Toute personne ayant aperçu le septuagénaire peut contacter le commissariat de police de Givors.