Près de Lyon : elle laisse sa fenêtre ouverte, les voleurs mettent la main sur 1300 euros de bijoux

Une décision qu'elle regrettera rapidement. Car malgré le nombre important de piétons et de voitures, ainsi que l'heure du méfait (14h ndlr), deux individus n'ont pas hésité à se hisser sur la façade pour entrer dans son appartement. Ils ont alors mis la main sur des bijoux, dont la valeur totale est estimée à 1355 euros, avant de prendre la fuite.

La police caladoise a pu mettre un nom sur les visages des deux cambrioleurs filmés par la vidéoprotection de la mairie. Les enquêteurs avaient ainsi reconnu facilement un habitant de Vaulx-en-Velin et un autre de Pierre-Bénite, tous deux âgés d'une quarantaine d'années et très défavorablement connus de leurs services.

Jeudi dernier, les forces de l'ordre parvenaient à localiser le duo et à l'interpeller alors que les deux quadragénaires montaient dans une voiture dans le 3e arrondissement de Lyon. Placés en garde à vue, ils ont nié les faits.

Après avoir été présentés au parquet vendredi, ils doivent être jugés ce mardi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon.