Régionales/départementales : Laurent Wauquiez et Christophe Guilloteau (LR) largement en tête - DIRECT

Un an après les municipales et métropolitaines, il est temps de renouveler les exécutifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône. La rédaction de LyonMag vous propose de suivre en direct toutes les informations nécessaires pour connaître les taux de participation, les premières estimations, les résultats et les réactions, ainsi que de nombreuses photos, vidéos et indiscrétions. N'oubliez pas d'activer vos notifications smartphone et de nous suivre sur nos réseaux sociaux.