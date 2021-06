Lyon : un homme volontairement projeté dans le Rhône du pont de la Guillotière, la police lance un appel à témoins

A 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a été volontairement projeté dans le Rhône depuis le pont de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon indique le DDSP du Rhône.

Les forces de l'ordre sont aujourd'hui à la recherche de témoins. Ces témoignages aideront les enquêteurs en vue de l'identification des auteurs et de la victime. Il est possible de joindre le 04.87.62.90.10 lors des heures ouvrables ou le 17 le soir et les week-ends.