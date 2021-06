Dans le canton de Villefranche-sur-Saône, ce sont les candidats sortants Thomas Ravier, maire de Villefranche, et Béatrice Berthoux, qui sont arrivés en tête avec 57,63% des voix. Le binôme LR-UDI l’emporte donc, face à Etienne Allombert et Jocelyne Giontarelli (Union de la gauche) qui ont obtenu 23,13% et Daniel Chimchirian et Nicole Hugon (RN) qui ferment la marche avec 19,24% des voix.

L’abstention a atteint les 74,23% !