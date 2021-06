Dans le canton de Tarare, c’est le maire de la commune Bruno Peylachon et son binôme de la majorité sortante avec Annick Lafay, qui l’emporte avec 62,82% des voix ce dimanche. Il devance largement l’union de la gauche de Kristin Zimmerman et Eric Bouhana (20,99%) et le RN de Cécile Bene et Alain Guillon (16,19%).

L’abstention a atteint les 69,23% !