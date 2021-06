Dans le canton de Saint-Symphorien-d’Ozon, pas de victoire ce dimanche. C’est le binôme de la majorité sortante qui arrive en tête du premier tour, puisque Jean-Jacques Brun et Mireille Simian (LR-UDI) obtiennent 40,37% des voix. Le duo devance le RN de Chantal Dubos et Louis Lardet (22,38%), l’union de la gauche de Chantal Gallo et Jules Joassard (22,14%) et les DVD Valérie Allagnat et Gérard Korn (15,11%). On votera donc dimanche prochain.

L’abstention a atteint les 67,41% !