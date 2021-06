Dans le canton de Belleville-en-Beaujolais, la majorité sortante l’a emporté. C’est le binôme de la majorité sortante qui arrive en tête et remporte le premier tour, puisque Evelyne Geoffray et Frédéric Pronchery ont obtenu 59,14% des voix. Ils devancent le RN de Christophe Boudot et Chantal Capaldini (22,79%) et les communistes Virginie Pays et Franck Rambaud (18,07%).

L’abstention a atteint les 70,67% !