Nikita Parris annonce son départ de l'OL féminin

Nikita Parris a annoncé ce jeudi sur Instagram son départ de l'OL féminin. "Président, coéquipiers et fans. Merci. Cela a été un voyage incroyable au cours des 2 dernières années. Défendre le blason de l'OL a été un privilège je l'ai fait avec la plus grande fierté et passion. Même si ce chapitre de ma carrière touche à sa fin, les souvenirs resteront", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux".

Après deux ans entre Rhône et Saône, l'attaquante devrait prendre la direction de l'Angleterre. Selon les premières informations, elle pourrait s'engager avec Arsenal la saison prochaine, après avoir évolué sous les couleurs de Manchester City avant sa venue à Lyon.