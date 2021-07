HelloCSE, la référence des billetterie CSE

DU NOUVEAU DANS L’UNIVERS DE LA BILLETTERIE CSE 2.0

Réservés à sa communauté, l’application mobile et le site HelloCSE offrent plus de 100.000 avantages préférentiels exclusifs regroupés dans une unique billetterie CSE. Grâce à une gestion en direct, la société propose les meilleures réductions dans tous les univers : cinéma, parcs, musées, sport, vacances, culture, loisirs, etc. Ainsi, les avantages CSE vont de Netflix à Booking en mais aussi dépassant par Disney et Gaumont. Quant aux réductions, elles peuvent atteindre les -80% !

La billetterie CSE est totalement dématérialisée, géolocalisée et instantanée… Une petite révolution pour les élus CSE et les salariés. "Plus besoin d’attendre votre bon d’achat ou votre place de cinéma, tout est envoyé immédiatement par mail et chargé dans l’application mobile", précise Laurent Lefebvre, cofondateur de la Société.

La recette du succès de la startup repose sur une parfaite compréhension des attentes des salariés et des besoins des élus.

UNE SOLUTION COMPLETE POUR GERER AU MIEUX LES AVANTAGES CSE

La start-up en pleine croissance ne s’arrête pas à la billetterie CSE. Elle accompagne le CSE dans sa globalité. "Notre application mobile répond à toutes les missions du comité social et économique en termes d’avantages salariés, de communication et de gestion des ASC – notamment subventions, remboursements et chèques cadeaux".

En complément de sa billetterie CSE, HelloCSE propose de l’assistance juridique élus et salariés, un catalogue formations CSE ou encore un logiciel de comptabilité intégré.

La société lyonnaise a séduit 1250 CSE en France en à peine 4 ans, de Apple à Yuka en passant par la Croix Rouge ou Carrefour. Près de 300 000 salariés profitent quotidiennement des solutions HelloCSE.

UNE BILLETTERIE CSE 100% DIGITALE QUI RÉPOND À UNE DEMANDE DES ÉLUS CSE

Entre l’entrée en vigueur des ordonnances Macron et la crise COVID, les élus CSE font face à une difficulté croissante pour gérer la grande diversité des missions.

Dans un secteur des logiciels CSE qui n’avait pas évolué depuis 20 ans, la startup a bousculé les acteurs historiques. Elle répond à une demande de digitalisation, de qualité des offres de la billetterie CSE et de service.

"Les élus CSE ont tout à gagner en regroupant toutes leurs actions sur notre plateforme unique HelloCSE. Cela simplifie leur quotidien, augmente la visibilité de leurs actions et offre aux salariés un espace clair. En moyenne, nous constatons une augmentation de +50% de l’utilisation par rapport aux anciens prestataires", précise Laurent Lefebvre.

La startup poursuit son chemin en ouvrant un bureau à Bordeaux, après Lyon et Paris. Tous les voyants sont au vert pour cette startup lyonnaise en 2021.