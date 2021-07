Manifestation anti-pass sanitaire à Lyon : 4000 personnes dans les rues, premiers tirs de lacrymogène

Un premier rassemblement, déclaré en préfecture, regrouperait 3000 participants selon les organisateurs. Le cortège s’est élancé du parvis Renée-Richard et approche désormais de la place Jean-Macé. Pas d’incident à déclarer à ce niveau-là.

Cependant, c’est en centre-ville que ça chauffe, où un autre rassemblement, illégal, était prévu. Après s’être rejoint place Carnot dans le 2e arrondissement, des centaines de manifestants se sont élancés en direction de la place Bellecour en passant par les quais de Saône pour contourner le barrage des CRS rue Victor-Hugo. Nombre d’entre eux ont ensuite rejoint les quais du Rhône pour avancer en direction du 1er arrondissement.

C’est au niveau du pont de la Guillotière que l’atmosphère se tend. Les forces de l’ordre demandent aux participants (au nombre de 1000 selon la préfécture) de se disperser, mais ces derniers n’obéissent pas. Ont alors eu lieu aux alentours de 15h30 les premiers tirs de gaz lacrymogène, devant l’Hotel-Dieu.

Il est 16h et le cortège non-autorisé du centre-ville semble rejoindre celui déclaré place Jean-Macé. La situation se tend un peu plus une fois arrivé sur l'avenue Jean Jaurès. La police fait l'objet de jet de projectiles de la part d'individus béliqueux et réplique donc avec du gaz lacrymogène.

Plus d’informations à suivre…