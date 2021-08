"Fuck Gagneux" : l’ultragauche s’en prend au patron de 6eme Sens Immobilier et à sa future maison polémique

Le 31 juillet, un post circulait sur certains réseaux sociaux, mettant en cause Nicolas Gagneux, PDG de 6eme Sens Immobilier, qui a fait construire une maison sur la colline de Fourvière, 6 montée du Chemin-Neuf. Or, ce chantier fait polémique, notamment au sein de la majorité écologiste de la Ville de Lyon. Car le style cubique et moderne détonne clairement dans le paysage derrière la primatiale Saint-Jean. Et pour faire de la place pour ériger son futur domicile, Nicolas Gagneux a fait abattre de nombreux arbres de la Balme.

Les demandes de l’actionnaire principal du club de Lyon-Duchère ont été validées par la mairie, car ce dossier a clairement profité du moment de flottement pendant la passation de pouvoir entre Gérard Collomb et Grégory Doucet l’été dernier.

Devenu donc une cible de l’ultragauche pour tout ce qu’il représente, Nicolas Gagneux a eu la désagréable surprise de découvrir un tag "Fuck Gagneux" inscrit sur un muret voisin de sa bâtisse indésirable, comme l’indique ce mercredi une vidéo relayée par le groupe Lyon Rébellion.

Nicolas Gagneux devait emménager cet été dans sa villa de 755 m2 qui comprend notamment un garage tournant, un hammam-sauna et une vue imprenable sur Lyon.