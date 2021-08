Manifestations anti pass sanitaire à Lyon : quelques tensions

Déroulé :

17h45 : les deux manifestations ont pris fin. Elles ont été plutôt calmes, comme recherché par les organisateurs. Les forces de l'ordre ont tout de même interpellé quelques individus bélliqueux en fin de journée sur la place Bellecour.

16h30 : après une acalmie, les échauffourées reprennent sur la place Bellecour. Plusieurs individus casqués ou encagoulés font face aux forces de l'ordre et refusent de se disperser. La fumée des lacrymogènes repart de plus belle sur la plus grande place de Lyon.

La préfecture demande aux manifestants pacifiques de se désolidariser de ce groupe véhément.

15h50 : la situation se tend un peu place Bellecour. Certains manifestants jettent des projectiles sur les CRS, qui répliquent en fesant usage de gaz lacrymogène.

15h30 : la principale manifestation est arrivée place Bellecour tandis que l'autre déhambule dans le quartier de la Part-Dieu.

15h : selon la préfecture du Rhône, le cortège de la Presqu'Île regroupe 1 700 personnes. Celui parti de la gare des Brotteaux, qui marche actuellement rue Garibaldi a attiré 750 manifestants. Tout se passe dans le calme.

14h30 : c'est parti pour le cortège du centre ville. Après avoir passé l'Hôtel de Ville, il est actuellement à proximité des quais du Rhône. Environ 1000 manifestants avancent sous leurs parapluies en criant "Liberté ! Liberté !".

14h : les deux cortèges devraient s'élancer d'un moment à l'autre. Malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes sont déjà rassemblées sur la place des Terraux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Un peu moins de monde en revanche pour la deuxième manifestation qui rejoindra la place Jean-Macé depuis la gare des Brotteaux.

Article original :

Un rassemblement est prévu à 14h sur la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. Il s’agira de protester contre le pass sanitaire qui entrera en vigueur le 9 août suite à la décision favorable du Conseil Constitutionnel jeudi dernier.

Les manifestants ont prévu de dénoncer un pass "autoritaire, discriminatoire, inadapté et antisociale". Il compte également demander la levée des brevets scientifiques sur les vaccins et plus de moyens pour les hôpitaux publics.

L’événement, qui se veut "pacifique pour permettre au plus grand nombre de venir et dans le respect des précautions sanitaires", a été déclaré en préfecture par différents collectifs citoyens. Il devra respecter le périmètre d'interdiction de manifestation instauré par Pascal Mailhos.

Le cortège devrait ainsi avancer en direction du pont Morand sur le Rhône avant de descendre les quais jusqu'au pont de la Guilliotière. L'arrivée est se fera ensuite place Bellecour.

Comme ce fut le cas ces deux derniers week-end, un deuxième rassemblement est prévu en même temps à la gare de Brotteaux, dans le 6e arrondissement de Lyon. Celui-ci, par CoronaFolie, devrait se terminer aux alentours de 18h sur la place Jean-Macé du 7e arrondissement.