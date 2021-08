Lyon : vers une participation plus faible aux manifestations anti-pass sanitaire

Ce sont deux cortèges qui se sont formés vers 14h : le premier, officiel, est parti des Brotteaux avec plus de 1800 personnes, tandis que le second, non déclaré en préfecture, a rassemblé environ 700 individus dans les jardins de l’Hôtel de la Métropole de Lyon à la Part-Dieu. Une participation plus faible donc que les plus de 3000 participants comptabilisés chaque samedi d'août.

Hasard du parcours, les manifestants déclarés ont croisé le rassemblement sur son parcours jusqu’à la place Jean-Macé. Les leaders de ce dernier, où se trouvent de nombreux membres de l’ultragauche et des gilets jaunes, ont appelé à ne pas rejoindre les rangs du cortège mobile, notamment à cause de la présence de Patriotes de Florian Philippot.

L'importante mobilisation des forces de l'ordre contient pour le moment les ardeurs de ce rassemblement qui a choisi un lieu hautement symbolique pour se donner rendez-vous. Même si le président Bruno Bernard et la plupart des élus sont actuellement à Poitiers pour la fin des Journées d'été des écologistes. Le mouvement non déclaré a ensuite choisi de prendre la direction du 6e arrondissement, sous surveillance, puis les quais du Rhône jusqu'à la place des Terreaux.

Peu après 18h, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les opposants au pass sanitaire souhaitant accéder à la place Bellecour.