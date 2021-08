Lyon-Clermont : l'OL a tellement vendangé qu'il peut s'en vouloir (3-3)

Mais Peter Bosz et Juninho ont beaucoup travaillé cette semaine, avec la mise à l’écart de Marcelo et le recrutement d’Emerson. Le latéral italien était d’ailleurs titulaire, tout comme le défenseur Damien Da Silva de retour de suspension.

Dès les premières secondes, l’OL mettait énormément d’intensité. Après une première tête manquée par Houssem Aouar, Moussa Dembélé obtenait un penalty dès la 3e minute ! L’attaquant lyonnais se chargeait de le transformer et inscrivait son premier but avec l’OL depuis novembre 2020 (1-0).

Lyon se procurait encore de belles occasions avant de subir l’égalisation rapide de Clermont sur la première occasion auvergnate. Sur corner, Sinaly Diomandé catapultait de la tête le ballon dans son propre but (1-1).

Mais encore une fois, Lyon remettait la pression dans le camp adverse. Après une frappe repoussée de Lucas Paqueta à la 24 minute, Moussa Dembélé surgissait pour inscrire un doublé qui lui faisait du bien au moral (2-1).

Le but de l'année made in Brasil

L’arrivée de Peter Bosz devait coïncider avec un jeu offensif pour offrir du spectacle aux supporters. Juste avant la mi-temps, on a enfin vu des bribes de cette promesse. Le troisième but lyonnais faisait se lever le public du Groupama Stadium. Lucas Paqueta réalisait un raid à base de une-deux talonnade avec Bruno Guimaraes puis Houssem Aouar avant de crucifier le gardien (3-1).

En seconde période, Clermont manquait clairement de jus et subissait, se contentant de quelques contre-attaques. Alors que l'OL vendengeait de nombreuses occasions, l'adversaire réduisait l'écart à la 81e minute. Damien Da Silva, épuisé, n'arrivait pas à arrêter Rashani (3-2). Et Lyon s'offrait une fin de match terrible, avec l'égalisation sur corner de Rashani (3-3) dans le temps additionnel. Quand on repense à toutes les actions ratées honteusement...

Place désormais à la préparation de la 4e journée de Ligue 1. Ce sera vendredi soir, avec un déplacement des Lyonnais à Nantes.