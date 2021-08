Un appel à témoins pour retrouver une adolescente en fugue près de Lyon

Hulya a quitté le domicile familial de Rochetaillé et serait susceptible de se rendre à Lyon ou à Feyzin, commune où habitait sa famille il y a quelques semaines.

L'adolescente mesure 1,65 mètre, est de corpulence moyenne, et a les cheveux longs châtains foncés. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement et un haut noirs, des baskets noires et un sac bleu.

Toute personne l'ayant aperçu peut contacter les enquêteurs au 04 78 22 03 02 ou faire le 17