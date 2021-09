Pas complètement vacciné, Xherdan Shaquiri (OL) ne pourra pas aller à Glasgow

Les joueurs de Peter Bosz se déplaceront sur la pelouse des Glasgow Rangers. Et c'est un véritable casse-tête administratif que de se rendre en Grande-Bretagne actuellement, à cause des restrictions liées au Covid-19.

L'OL avait anticipé en demandant et obtenant une dérogation pour pouvoir aligner Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, de retour du Brésil, pays classé "Rouge Covid".

Mais il n'y a rien à faire concernant Xherdan Shaqiri. La recrue suisse n'est en effet pas encore totalement vaccinée. Il avait reçu sa première dose le 23 août après sa signature avec Lyon. L'ailier arrivé de Liverpool aurait pu s'envoler pour Glasgow, mais à son retour les autorités françaises lui auraient imposé une quarantaine de sept jours, sans possibilité de jouer ou de s'entraîner. Xherdan Shaqiri aurait alors manqué les rencontres de Ligue 1 face au PSG et Troyes.

Les dirigeants lyonnais ont donc tranché et préférer conserver leur joueur pour le championnat.

A noter qu'un autre Lyonnais n'est pas non plus vacciné. Il s'agit du défenseur belge Jason Denayer. Ce dernier a été récemment contaminé par le Covid-19 et ne peut donc pas encore recevoir sa dose unique. Son pass sanitaire "rétablissement de Covid" lui permet toutefois de voyager à l'étranger sans restriction.