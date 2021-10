Une grande manifestation "contre les violences d'extrême droite" ce samedi à Lyon

Une grande manifestation "contre les violences de l'extrême droite" prendra le départ de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, à 14h30.

Beaucoup de personnages politiques clivants sur les réseaux sociaux devraient notamment arpenter les rues de la capitale des Gaules et du Vieux-Lyon.

Jean-Luc Mélenchon ainsi que tous les députés de son groupe La France Insoumise, l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), Olivier Besancenot (NPA), le journaliste militant Taha Bouhafs (activiste), Sandrine Rousseau (EELV) ou encore Raphaëlle Rémy-Leleu (conseillère écologiste de Paris) ont notamment signé cet appel.

Le choix du lieu de cette manifestation n'a rien d'un hasard : "Lyon, considérée comme un "laboratoire de l'extrême droite", depuis maintenant plus de 10 ans, subit de multiples agressions de l'extrême droite (attaques racistes, islamophobes, antisémites, attaques au couteau, attaques de manifestations, attaques de librairies, attaques LGBTIphobes, etc...)", est-il écrit dans la tribune en plus d'une référence à la renaissance des anciens locaux de Génération Identitaire dans le Vieux-Lyon.

La CGT, l'UNEF et La France Insoumise encadreront les manifestants.