L'OL inaugure la fresque et le terrain d'honneur en hommage à Gérard Houiller

L'ancien entraineur de l'OL était particulièrement apprécié par les supporters et les dirigeants du club rhodanien. Alors pour lui rendre un ultime hommage, Jean-Michel Aulas et Isabelle Houiller ont inauguré ce samedi une fresque au Groupama Stadium, ainsi qu'un terrain d'honneur baptisé Gérard Houiller.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité, les personnes présentes étant des membres de la famille et des amis du coach. "Gérard vivait au rythme de Lyon et il en était très heureux", a témoigné sa femme, très émue. "L’homme de terrain hors pair, un entraîneur, un éducateur, et surtout une personne bienveillante et fidèle, deux qualités trop rares dans le monde du football. Par son charisme et son esprit brillant, Gérard était capable d’entraîner avec lui les joueurs, le staff, et bien sûr les dirigeants", a de son côté déclaré le président Aulas.

Gérard Houiller gardera donc éternellement un oeil sur son équipe de coeur.