Hébergement d'urgence : 500 places supplémentaire débloquées à Lyon et Villeurbanne

Cet hiver, ce sont 500 places supplémentaires qui seront débloquées. Ces places seront implantées en majorité dans des structures collectives pour favoriser l'accompagnement des bénéficiaires et travailler à leur insertion. Elles viendront renforcer le dispositif existant de façon échelonnée, notamment dans les villes de Lyon et Villeurbanne. Ainsi, 150 places seront ouvertes d'ici fin novembre, 285 d'ici début décembre et 455 à mi-décembre, puis 500 début 2022. "Pour ce faire, la politique d’hébergement menée par l’État dans le Rhône et la Métropole de Lyon mobilise des moyens financiers importants qui s’élèvent à plus de 78 millions d’euros en 2021", précise la Préfecture du Rhône.

Jusqu'à 160 places en gymnase seront également mobilisables sur instruction du Préfet en cas d'activation du plan Grand Froid.

Au total, 7 897 places d'hébergement d'urgence sont disponibles de façon pérenne dans le Rhône.