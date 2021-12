Près de Lyon : il rattrape son voleur... qui en profite pour l'extorquer davantage

Un automobiliste avait été victime d'un car-jacking rue Ferdinand-Buisson. Accosté par un individu, il avait été obligé de lui remettre son téléphone portable. Une fois le choc passé, il avait décidé de rattraper le voleur et de lui demander de lui rendre son bien.

Sauf que le malfaiteur n'avait pas l'intention de faire sa rédemption. Au contraire. Il a dégainé une arme de poing, est monté dans le véhicule, et a obligé sa victime à conduire jusqu'à un DAB pour lui faire retirer 80 euros.

Finalement retrouvé et interpellé une semaine plus tard, l'homme a été placé en garde à vue selon le Progrès. Il a nié les faits et doit être jugé ce vendredi.