Se débarrasser de son sapin après les fêtes : la collecte de la Métropole de Lyon débute

Il est donc temps de se débarrasser de la décoration et de l'arbre de Noël.

Les services de la Métropole de Lyon ont depuis plusieurs jours mis en place des points de collecte des sapins sur l'ensemble de son territoire, afin qu'ils puissent être recyclés.

A partir de ce lundi et jusqu'au 19 janvier, près de 200 points de collecte répartis dans 67 communes et arrondissements qui participent au dispositif pourront accueillir les arbres. Les 19 déchèteries de l'agglomération seront aussi en capacité de récupérer les sapins.

L'objectif est de valoriser les sapins collectés et lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public, pratique peu écologique et illicite. Cela permet aussi d'éviter un surcoût de traitement à la collectivité car la collecte et le traitement d'un dépôt sauvage coûte 10 fois plus cher qu'un dépôt en déchèterie. La contrevation peut aller jusqu'à 150 euros...

L’an passé, ce sont 312 tonnes de sapins qui ont été récupérées et recyclées.

La liste des 195 points de collecte est disponible sur le site de la Métropole.