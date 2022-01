Malgré son beau visage, l'OL accroché en fin de match par le PSG (1-1)

Très tôt dans le match, l’Olympique Lyonnais montre un tout nouveau visage en ce début d’année. A la 6e minute, Houssem Aouar s’empare du ballon et entame une grande course jusqu’à la surface parisienne. Il ne parvient cependant pas à suffisamment croiser sa frappe, du mauvais pied, pour tromper Keylor Navas.

Mais ce n’est que partie remise puisque deux minutes plus tard, Bruno Guimaraes est l’auteur d’une passe magistrale depuis le milieu de terrain et trouve Lucas Paqueta qui était parti en profondeur. Le Brésilen croise son tir et inscrit le premier but lyonnais de 2022.

Malgré une possession largement parisienne, les Lyonnais multiplie les bonnes initiatives en cette première mi-temps. D’un point de vue collectif, les relances sont très bonnes et les joueurs se trouvent bien. Peter Bosz peut aussi compter sur les individualités de ses hommes, à l’image de son buteur qui, comme à son habitude, impressionne les quelques spectateurs présents au stade par ses gestes do brasil.

Avec Houssem Aouar, celui qui est tout juste remis du Covid ne ménage pas ses efforts. L’attaque lyonnaise se montre dangereuse dès que le ballon dépasse le milieu de terrain. Il faut aussi mettre la lumière sur la défense à trois rhodanienne qui semble fonctionner merveilleusement, en tout cas dans les 40 premières minutes.

Lopes aussi semble être en place, comme le montre une très belle claquette à la 24e minute sur une frappe de Marquinhos. Le portier lyonnais sera tout de même sauvé par son poteau à la 42e minute après un belle enchainement de Mbappé.

Le score en reste là et sourit à l’OL à la mi-temps de ce choc : 1-0.

Au retour des vestiaires, l’intention affichée par les Gones est la même. Ils acceptent de laisser le ballon au PSG, de subir quelques attaques, pour finalement se montrer dangereux à chaque récupération. Seul Dembélé semble un peu ailleurs et peine à se créer ou à concrétiser des occasions.

Il a pourtant failli marquer le but du 2-0 à la 58e minute sur une très belle action collective. Le Français bute sur Keylor Navas, récupère le ballon, le donne à Guimareas qui échoue à son tour. La dernière frappe d’Aouar a été contrée par Dagba. Presque.

Mais l’OL reste l’OL, et cette occasion manquée, les Lyonnais vont la regretter. Comme bien trop souvent cette saison, l’équipe de Peter Bosz baisse la garde en fin de match. Face au PSG, ça ne pardonne pas. A la 76e minute, un petit cafouillage profite aux Parisiens. Thilo Kehrer récupère le ballon, tir, c’est contré et Lopes ne peut pas capter : 1-1.

Les occasions de part et d'autre en toute fin de match ne changerons rien et l'OL devra se contenter d'un match nul. Même si les trois points ne sont pas là, le visage affiché par les Lyonnais est plutôt encourageant en ce début de deuxième partie de saison.