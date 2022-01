Eric Pelet est l'un des porte-parole d'Eric Zemmour dans le Rhône pour la présidentielle 2022. Pour l'ancien secrétaire départemental du RPR, le choix était logique de rejoindre le candidat qui est "à l'opposé de ce qu'est devenu LR ces dernières années, un parti de centre-droit, une sorte de RH du macronisme" et de vouloir réaliser un "dessein commun : restaurer une certaine idée de la France".

Selon Eric Pelet, "traiter Eric Zemmour d'extrême-droite, c'est vraiment délirant et réducteur".

Avec le candidat et Reconquête, l'objectif est de "mettre fin à un flux migratoire incontrôle, se concentrer ensuite sur l'assimilation des étrangers en France et relancer une dynamique française qui repose sur des valeurs oubliées".

L'avocat doit également aider à trouver les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au printemps prochain. Or, malgré les déclarations de certaines figures des Républicains au niveau national d'éventuellement céder quelques signatures à Eric Zemmour, la situation semble bloquée ici : "On ne le voit pas dans la Métropole de Lyon. J'aimerais que les journalistes interpellent Christophe Guilloteau et Laurent Wauquiez (les présidents du Département et de la Région ndlr) à ce sujet", indique Eric Pelet, qui compte "plus de 2000 adhérents encartés dans le Rhône".

Eric Zemmour prévoit également un meeting à Lyon, "en février ou en mars".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.