La Métropole de Lyon développe sa banque de données numériques des Open Data

Ce sera la première édition de cet “Open Data des Communes”, comprenant les villes de Caluire-et-Cuire, Dardilly, Ecully, Lyon, Mions, Rillieux-la-Pape, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

La Métropole de Lyon va fédérer ces 12 communes pour lancer une opération d’Open Data. Pour faire simple, cet anglicisme signifie littéralement des données ouvertes, en accès libre à chacun. Concrètement, sur un site comme celui de la Métropole seront disponibles des données que les citoyens et collectivités pourront librement consulter à titre informatif ou comparatif. Si ce type de concept peut paraître flou, l’outil CovidTracker est un type d’Open Data qui a permis à n’importe qui de suivre les chiffres de l’évolution de la pandémie.

Vendredi dernier, Emeline Baume, 1ère Vice-présidente à la Métropole de Lyon a précisé que “cette démarche d’Open Data s’inscrit dans notre parti-pris pour l’inclusion numérique et la maîtrise des usages à des fins d’émancipation individuelle et collective”. Elle a également pris l’exemple des infrastructures ou des espaces publics qui pourront répondre à un besoin grâce à ces données. Même à l’échelle d’un citoyen, qui pourra s’aider de cette banque d’information pour “engager des démarches citoyennes ou entrepreneuriales”. Le site n’est pas très intuitif, mais on peut retrouver par exemple les coordonnées des tous les bancs de Lyon, des casernes de pompiers ou des agences de Pôle emploi.

Cette fédération sur 12 communes de la métropole a pour objectif de pérenniser l’Open Data, qui mènera à terme à la création du “Comité de Suivi de l’Open Data Territorial”.