OL-OM : avec Shaquiri et Dembélé, on a mis Marseille en bouteille (2-1)

DR

Plus de deux mois plus tard, Lyon et Marseille se retrouvaient ce mardi soir au Groupama Stadium.













Un match qui avait pris toute la lumière après son arrêt suite à un jet de bouteille venu des tribunes. Si l’OM avait refusé à l’époque de reprendre le jeu à cause de la blessure de Dimitri Payet, l’OL n’avait pas un mais une nuée de joueurs indisponibles. Peter Bosz était obligé de bricoler, avec Rayan Cherki en pointe et Emerson ailier gauche. Dès la 10e minute, Marseille ouvrait le score. Comme un symbole, c’est sur un corner tiré par Dimitri Payet que Mattéo Guendouzi se défaisait du marquage de Léo Dubois et trompait Anthony Lopes de la tête (0-1). En seconde période, l’OL avait plusieurs temps forts et même de belles incursions dans la surface de Pau Lopez. Le problème, c’est que bien souvent les joueurs en position de frapper ou de réaliser le dernier dribble décisif étaient des défenseurs de métier. Malo Gusto, Emerson, Henrique… Difficile pour eux de se muer en buteur, surtout face à un William Saliba très inspiré côté phocéen. C’est finalement un but improbable qui délivrait l’OL. A la 75e minute, à la réception d’un centre en cloche de Malo Gusto, Xherdan Shaquiri plaçait une tête imparable depuis le point de pénalty (1-1). Juste avant le début du temps additionnel, Moussa Dembélé, qui a fourni de justesse un test négatif dans l'après-midi, marquait un but exceptionnel. Son contrôle orienté puis son petit piqué sur le gardien marseillais offraient la victoire aux siens (2-1). Malgré son équipe bis, Lyon a montré de belles choses et un état d’esprit irréprochable. En continuant comme ça, avec l’apport des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele, les supporters seront en droit d’attendre de belles choses ces prochaines semaines. Dès ce week-end à Monaco ? X