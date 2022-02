Insolite : Le plongeur lyonnais Matthieu Rosset sacré champion du monde de plats

La vidéo compte 1,3 million de vues en moins de 24 heures et se hisse en 3e place des tendances YouTube françaises. Les vidéastes Pierre Croce et Benjamin Verrechia ont organisé “le concours le plus drôle de l’histoire”. Le but : réaliser le meilleur plat dans une piscine face au jury.

Treize compétiteurs se sont affrontés pour réaliser les meilleurs plats. Et spoiler-alert : c’est l’athlète reconnu Matthieu Rosset qui remporte le concours insolite, qui comporte trois critères : le bruit, les éclaboussures et les rougeurs causées par le saut. La carrière du Lyonnais n’est pas anodine dans sa victoire : présent aux JO de Tokyo, Matthieu Rosset a été sacré champion d’Europe à cinq reprises.

“C’est la première fois que je gagne une coupe qui me fait aussi mal” résume-t-il en fin de vidéo. L’athlète a notamment dû soigner ses brûlures rouge écrevisse à la Biafine après ses deux plats à 5 mètres de hauteur.