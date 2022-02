Supporters, envie, talent, buts et victoire : l’OL a tout retrouvé face à Nice (2-0)

Pressé et tout prêt de craquer comme à Monaco dans les premières secondes de jeu, l’OL obtenait un penalty à la 2e minute. Une main de Justin Kluivert dans la surface offrait à Moussa Dembélé l’opportunité de marquer. Un premier tir raté et repris illicitement par Lucas Paqueta obligeait l’attaquant à retenter sa chance. Et la seconde était la bonne pour Dembélé, qui frappait du même côté que la première fois (1-0).

Lyon aura plusieurs très bonnes occasions, mais Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi et Lucas Paqueta manquaient parfois de lucidité dans leur dernier geste pour inscrire le 2e but.

Romain Faivre, souvent oublié en attaque, aurait dû concéder un penalty mais sa faute évidente était analysée différemment par l’arbitre de la rencontre.

En seconde période, l’OL n’attendait également pas longtemps avant de faire le break. A la 51e minute, Tanguy Ndombele centrait intelligemment pour que Karl Toko-Ekambi marque dans le but vide (2-0).

Nice était complètement muselé. La première frappe des Aiglons intervenait à la 75e minute, une tête timide captée sans problème par Anthony Lopes.

De son côté, l'OL aurait pu rajouter 3 ou 4 buts au score, mais Tino Kadewere et Lucas Paqueta étaient peu inspirés face au but azuréen.

La victoire lyonnaise offrait à l’équipe la 6e place provisoire de Ligue 1. Sa marche en avant relancée, l’OL se déplacera à Lens le week-end prochain.