Près de Lyon : appel à témoin pour retrouver un jeune autiste porté disparu

Mathias Bessi, âgé de 15 ans, a disparu dans le secteur de la commune de Saint-Étienne-des-Oullières dans le Beaujolais. Il a quitté son domicile ce lundi vers 16h30, sans papiers ni téléphone portable. Il n’avait pas non plus de chaussures aux pieds. Le jeune homme portait un pull gris et un jean bleu foncé quand il est parti du domicile familial.

Selon la gendarmerie du Rhône, l’adolescent présente un autisme, d’où l’inquiétude accentué de ses proches.

La brigade de Belleville-en-Beaujolais est chargée de l’enquête. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Mathias peut contacter le 04 74 69 68 67.