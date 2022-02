Présidentielle 2022 : Etienne Blanc et d'autres élus du Rhône dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse

S'il a longtemps réclamé que les Républicains s'emparent davantage des thèmes abordés par le candidat de Reconquête, puis appelé à ce que ses pairs parrainent les candidats à la traîne comme Eric Zemmour mais aussi Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, le sénateur du Rhône a été intégré cette semaine à l'équipe de campagne de Valérie Pécresse.

Etienne Blanc s'occupera de la question du budget de la réforme de l'Etat. Un rôle d'expert pour bâtir le programme de la candidate des Républicains à la présidentielle 2022.

Outre l'ancien candidat à la mairie de Lyon, d'autres élus rhodaniens ont intégré l'organigramme de Valérie Pécresse.

Ses collègues sénateurs François-Noël Buffet et Catherine Di Folco ont également reçu des missions. L'ancien maire d'Oullins, candidat malheureux aux élections métropolitaines 2020, et avocat sera chargé de la justice. Tandis que l'ancienne maire de Messimy se chargera des collectivités locales et de la décentralisation.

Le député Bernard Perrut sera l'expert autonomie et seniors tandis que la députée Nathalie Serre s'occupera de la défense.

Dans le Rhône, au 17 février, date de la dernière mise à jour des parrainages validés par le Conseil constitutionnel, seulement 38 élus avaient accordé leur signature à Valérie Pécresse. Catherine Di Folco et Etienne Blanc d'ailleurs n'ont toujours pas dévoilé à qui irait leur parrainage.