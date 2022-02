Près de Lyon : une annonce d'investissement "majeur" pour Sanofi faite par Jean Castex ce vendredi à Neuville-sur-Saône

Nouveau déplacement entre Rhône et Saône pour Jean Castex, qui, dans le cadre de France 2030, annoncera "un investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d'une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production".

C'est logiquement sur le site de Sanofi à Neuville-sur-Saône que le chef du gouvernement se rendra vendredi matin, accompagné d'Olivier Véran, ministre de la Santé, de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie.

Jean Castex doit également poser la première pierre de l'usine Evolutive Vaccine Facility du groupe Sanofi. "Ce projet permettra de produire plusieurs vaccins simultanément dans une même unité de prodution. Les investissements prévus pour la création de ce site, rendus possibles par le soutien et l'accompagnement de l'Etat, conduiront à la création de 200 emplois et permettront de sécuriser les approvisionnements de la France et de l'Europe en vaccin", annoncent les services de Matignon.

Ce mercredi, Sanofi et GSK déclaraient dans un communiqué qu’ils allaient "demander l’approbation réglementaire de leur vaccin contre le Covid-19", aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne suite aux essais de phase 3 menés sur des milliers de personnes. Les laboratoires ont rapporté que ce vaccin était efficace à 100% contre les formes sévères de la maladie et toutes hospitalisations liées à la Covid-19. Une efficacité de 75% contre les formes modérées à sévère et un taux d’efficacité de 77% contre toutes formes symptomatiques du Covid-19, associée au variant Delta.