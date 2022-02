OL-Lille : trop mou, Lyon a raté une occasion en or (0-1)

Avec les différents faux-pas des équipes devant eux, les coéquipiers de Lucas Paqueta avaient l’occasion de faire une belle remontée au classement. Mais pour cela, il fallait venir à bout des Nordistes, champions de France en titre.

L’OL réalisait quelques belles incursions et offensives. Mais Lille douchait le public de Décines à la 35e minute. Au terme d’une action construite sur la durée, Gabriel Gudmundsson était à la réception d’un centre mal dégagé par Thiago Mendes (0-1).

Moussa Dembélé, Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi, le quatuor d’attaque ne baissait pas les bras. Mais les frappes des Gones étaient à chaque fois trop molles pour inquiéter Leo Jardim, auteur dans l'ensemble une grande prestation.

A la 68e minute, Tino Kadewere avait une occasion en or d’égaliser. Mais le Zimbabwéen tergiversait et voyait sa frappe contrée alors qu’il était face au but vide.

Lucas Paqueta pensait avoir égalisé à la 87e minute mais l’arbitre Clément Turpin, avec l'appui de la VAR, annulait son but pour une faute imaginaire sur Leo Jardim qui avait loupé son dégagement. De l'avis de tous, l'homme en noir se trompait. Ce qui scellait le sort de la rencontre, l’invincibilité lyonnaise à domicile tombait face aux Lillois.

L’OL se déplacera sur la pelouse de Lorient le week-end prochain.