Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron réélu, les résultats de Lyon et du Rhône en live

Le second tour de l'élection oppose le président sortant Emmanuel Macron (LREM) et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

Au premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête à Lyon avec 31,84% des voix, suivi de très près par Jean-Luc Mélenchon (31,06%). Troisième, Marine Le Pen obtenait 8,97% des suffrages exprimés.

Quelle issue ce dimanche pour le pays et pour les forces électorales locales ? La rédaction de LyonMag vous propose de suivre la journée, puis la soirée et la nuit en direct depuis les bureaux de vote, la préfecture du Rhône et les QG des deux candidats encore en lice pour rejoindre l'Elysée.