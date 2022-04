L’OL refait surface face à Montpellier (5-2)

Mais comment leur en vouloir quand l’Olympique Lyonnais, qu’ils aiment tant, affiche son plus mauvais visage. Les coéquipiers de Lucas Paqueta avaient l’occasion de donner un peu d’espoir d’Europe face à Montpellier. Mission réussie puisque l’OL s’impose x à x pour cette 34e journée de Ligue 1.

Les choses ont bien commencé. Les premières 43 minutes ont été largement à l’avantage des Gones. C’est d’ailleurs Moussa Dembélé qui ouvre le score à la 26e après plusieurs occasions manquées, comme trop souvent.

Premier hic du match : la blessure de Damien Da Silva qui doit céder sa place à Jérôme Boateng à la demi-heure de jeu. Le défenseur rejoint une infirmerie lyonnaise déjà bien remplie.

Les jeux des deux équipes s’équilibrent lors des 10 minutes qui suivent jusqu’à ce que Moussa Dembélé obtienne un coup franc aux abords de la surface. C’est Thiago Mendes qui se charge d’enrouler parfaitement la balle pour toucher la barre. Le ballon rebondit ensuite sur le dos du gardien montpelliérain avant de finir dans la cage : 2-0.

Et là, c’est le drame. A l’image de l’orage qui approche et s’abat sur le Groupama Stadium, le MHSC trouve des forces pour réduire l’écart à la 45+1e minute par l’intermédiaire de Sepe Wahi. Les hommes d’Olivier Dall’oglio obtiennent ensuite un pénalty, transformé par Téji Savanier : 2-2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaire, Lucas Paqueta tente de montrer l’exemple en amenant du danger dans le camp des Sudistes. Il a ensuite une occasion de marquer à la 52e minute mais échoue face à Omlin. Toko Ekambi trouvera quant à lui le poteau trois minutes plus tard. Des cartouches tirées à blanc que les Lyonnais auraient pu regretter.

C’était sans compter le bel enchainement d'Houssem Aouar qui, lancé par Dembélé, fait mouche en frôlant le poteau gauche montpelliérain : 3-2 à la 63e minute.

Le cas Toko-Ekambi

Il est imité cinq minutes plus tard par Karl Toko-Ekambi qui n’hésite pas à montrer sa frustration en faisant le signe "chut" aux supporters présents au stade pour regarder un match sans énorme enjeu.

Il sera ensuite sifflé et copieusement chahuté lors de ses prochaines prises de balle, par les deux Virages principalement. Chose rare : le speaker du Groupama Stadium a pris la parole en plein match à ce sujet pour demander au public de "respecter les joueurs". Il trouve quand même quelques alliés dans les tribunes latérales qui l'encouragent et l'applaudissent.

Il trouvera tout de même la force de faire une passe décisive pour offrir un deuxième but à Houssem Aouar. Ce dernier l'appellera d'ailleurs à venir célébrer l'action avec lui : 5-2.

Quoi qu'il en soit, le score n'évoluera plus. L'Olympique Lyonnais est provisoirement classé 8e et reste dans la course à l'Europe.