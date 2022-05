Des résultats en hausse de 29% pour OL Groupe pour les neuf premiers mois de la saison 2021/2022

Le total des produits des activités atteint les 193,5 millions d'euros, soit 43,5 millions d'euros de plus par rapport à la même période l'an dernier, apprend-on dans un communiqué publié ce jeudi soir. Des chiffres qui n'atteignent pas les niveaux avant-Covid, où le total des produits des activités s'élevait à 223,8 millions d'euros.

Malgré tout, on observe une nette reprise de la billetterie, grâce au retour des supporters en tribunes. Un secteur qui a généré 25,7 millions d'euros sur ce début de saison 2021/2022. Les droits TV et marketing sont eux en baisse de 31% pour atteindre les 41,9 millions d'euros. Dans le même temps, les revenus de partenariat-publicité ont enregistré une nouvelle progression pour s'établir à 26,7 millions d'euros, "un niveau jamais atteint historiquement sur neuf mois". On notera aussi une hausse des revenus générés par le mercato. Les ventes de Joachim Andersen, Maxwell Cornet, Jean Lucas, Melvin Bard, puis de Xherdan Shaqiri et Bruno Guimaraes cet hiver, auront ainsi rapporté 82,2 millions d'euros.

Malgré une non-qualification en coupe d'Europe la saison prochaine, le club de Jean-Michel Aulas se veut serein pour la saison prochaine. OL Groupe "réaffirme ses ambitions sportives pour la saison à venir et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pilier stratégique historique, pour reconquérir dès la saison 2023/2024 une place européenne".

"Si la reprise des activités se confirme, OL Groupe ambitionne d'atteindre, au terme de la saison 2024/2025, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euros", précise le groupe qui compte également sur l'exploitation prochaine de sa future salle événementielle.