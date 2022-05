Activité relocalisée en France : Electro Dépôt crée 60 emplois à Lyon

Dès à présent, 80% des cartouches d'encre recyclées à la marque Electro Dépôt sont reconditionnées en France, plutôt qu'en Asie, et 100% le seront d'ici 2023. "A la clé, 39 408 kms de trajets superflus économisés et 60 emplois induits à Lyon, chez Lama France", a expliqué l'enseigne dans un communiqué.

"En 2014, Electro Dépôt faisait figure de pionnier en proposant ses premiers téléphones d'occasion, reconditionnés en France. 110 000 sont désormais vendus chaque année dans ses magasins. Ont suivi les ordinateurs et tablettes. Depuis un an, les produits électroménagers sont aussi concernés avec le lancement de Reconomia.fr. Cette plateforme digitale, impulsée par Electro Dépôt et Boulanger, connecte réparateurs locaux, magasins et consommateurs pour donner une seconde vie à des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge ou autres plaques de cuisson. A chaque fois, la ligne de conduite est la même : privilégier un reconditionnement de proximité pour éviter des transports inutiles et soutenir l'emploi en France", justifie Electro Dépôt, qui s'engage à exclure le plastique dans les emballages de ses produits d'ici 2025.