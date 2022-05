Près de Lyon : elle fait le buzz en provoquant un accident sous l’empire du protoxyde d’azote

"Les ballons" semblent être le nouveau fléau des routes en France. Depuis quelques années, les pouvoirs publics tirent la sonnette d’alarme concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote dont la pratique ne cesse d’augmenter. Pour rappel, plusieurs dizaines de cas graves ont été rapportés au cours des deux dernières années. Un bilan qui ne prend pas en compte les accidents causés à cause du produit, comme récemment sur le boulevard périphérique lyonnais.

Ce mardi, une vidéo a en effet été publiée sur TikTok, dans laquelle on découvre les mésaventures d’une jeune conductrice à bord d’une C3 grise sur les routes de l’est lyonnais. En pleine circulation, cette dernière a été filmée par des témoins en train d’inhaler un produit contenu dans un ballon de baudruche. Semble-t-il du protoxyde d’azote.

Dès les premières secondes de la vidéo, on comprend que la conductrice n’est pas dans son état normal puisque des personnes à bord d’une camionnette projettent contre la C3 une bouteille d’eau, agacés d’être collés par la chauffarde. Suit une manœuvre extrêmement dangereuse durant laquelle la conductrice se rabat sur la voie de droite, alors qu’elle s’était engagée dans une sortie de la voie rapide. Le tout, évidemment, sans clignotant. D’après les individus qui suivent l’épopée de la jeune femme de près, cette dernière était figée sur son téléphone portable, faisant courir un énorme danger à elle et aux autres usagers du périph'.

Après avoir passé la sortie en direction de Saint-Priest, l’inévitable se produit. La conductrice percute, dans un virage, le parapet gauche de la voie. Totalement dans son monde, la responsable du choc continue pourtant d’inhaler son protoxyde d’azote alors que des témoins sont à quelques mètres pour demander si elle a besoin d’aide.

On ne sait pas si la jeune femme, indemne malgré l’accident, a été inquiétée par la police après ces faits. En tout cas, son véhicule fortement endommagé au niveau de la roue avant gauche ne semblait pas prêt à repartir sur les routes de l’agglomération lyonnaise. Et ce n’est peut-être pas plus mal.

La vidéo a ensuite été partagée sur Twitter où près de 13 000 personnes ont repartagé le clip. De nombreux internautes faisaient état de leur crainte de croise la route de cette conductrice, tandis que d’autres réclament des sanctions en alertant la police lyonnaise.