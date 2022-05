Lyon : contrôlé avec de l'alcool sur la voie publique, un élu échappe deux fois à l'amende

Le syndicat FO a décidé de dénoncer un élu du 7e arrondissement dans un post sur les réseaux sociaux. "Place Mazagran, alors que la mairie centrale met des moyens de police municipale pour lutter contre des délits et incivilités. Les consommations d'alcool sont sanctionnées par arrêtés municipaux. Un élu du 7e, en infraction, sort à deux reprises une carte déclinant son identité", écrit le syndicat policier.

Ce conseiller d'arrondissement aurait donc tenté de se soustraire à un contrôle, voire à une amende, en dégainant sa carte d'élu.

Selon nos informations, il s'agirait de Boris Miachon-Debard, adjoint à la maire du 7e chargé de l'Urbanisme et de l'Aménagement, et actuellement engagé dans la campagne des élections législatives comme suppléant de Marie-Charlotte Garin, candidate de la NUPES dans la 3e circonscription du Rhône.

Les faits remonteraient à plusieurs jours. L'élu communiste aurait été surpris en train de boire avec des amis place Mazagran, en dehors du périmètre autorisé du bar associatif Le Court-Circuit. Une zone bien connue de la police et des riverains qui se plaignent quotidiennement de rixes et de consommation/trafics de drogue à ciel ouvert.

Malgré nos messages et appels répétés, Boris Miachon-Debard est resté injoignable jeudi et vendredi pour donner sa version de l'affaire et répondre à FO police municipale de Lyon.