Lyon : la chartre de la vie nocturne est de retour avec de nouvelles ambitions

Après deux ans où les établissements de nuit étaient fermés ou très perturbés en raison de la crise sanitaire, la Ville de Lyon relance la chartre de la vie nocturne "symbole d’une gestion commune responsable permettant de concilier tranquillité des habitants, convivialité et rayonnement."

Avec plus de 100 adhésions pour cette année de reprise, cette chartre se veut un outil au service des très nombreuses animations festives, événementielles, culturelles et touristiques. Créée en 2006, elle se donne pour mission de permettre une cohabitation entre les habitants et les établissements de nuit et clients.

" L’objectif est de continuer de promouvoir tous ensemble cette chartre du bien-vivre ensemble. Nous devons travailler main dans la main pour que chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais puissent profiter pleinement de ses nuits en toute gaité, sérénité et tranquillité " précise Mohamed Chihi, adjoint au Maire délégué de la Sureté, à la Sécurité et à la Tranquillité.

Cette fois-ci, cette chartre s’inscrit dans un cadre plus large qui est celui du Conseil lyonnais de la nuit. Il y a eu la création d’un observatoire de la tranquillité, une sensibilisation aux comportements à risque ou encore la refonte de la réglementation des terrasses. Cette chartre intègre aujourd’hui des maires de nuit comme relais locaux à l’échelle de chaque arrondissement.

Adhérer à cette initiative relève une démarche volontaire des établissements de nuit, ils s’engagent donc à :

- Prévenir les conduites à risque

- Lutter contre toutes les discriminations

- Eviter les troubles à la tranquillité publique

- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles

En ce qui concerne la ville de Lyon, elle se donne pour mission de :

- Valoriser et informer les établissements partenaires

- Conseillez et assurer un rôle médiateur pour une meilleure cohabitation

La Ville de Lyon souhaite également accorder une vigilance particulière à la consommation d’alcool sur l’espace public. De fait, l’arrêté du Maire interdisant la vente à emporter de boissons alcoolisées sur le territoire de la commune entre 21h et 6h du matin reste en vigueur.

Un plan de communication à l’intention des professionnels de la nuit et de leur clientèle a été mis en place depuis plusieurs semaines afin de redoubler de vigilance face aux risques de consommer une boisson qui contiendrait du GHB, aussi appelé "drogue du violeur".