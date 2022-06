Tourist Trophy : César Chanel, pilote lyonnais de side-car, est décédé

Les organisateurs de la course, qui avait lieu samedi sur le circuit de l'île de Man, ont annoncé ce mercredi la mort du pilote lyonnais, après avoir communiqué, par erreur, sur la mort de son passager, Olivier Lavorel. Le Haut-Savoyard est lui hospitalisé dans un état critique à Liverpool.

Les organisateurs évoquent, dans un communiqué, une première identification erronée des victimes.

Pour rappel, les deux coureurs faisaient partie de la team 588, basée à Bron et étaient engagés pour la première fois dans la course de side-car du Tourist Trophy organisé par la dépendance britannique et considéré comme la plus dangereuse au monde. Dès le premier tour de piste, l'équipage avait été victime d'une sortie de route.