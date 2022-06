Chute d’une branche au parc de Bron Parilly : l’avocat des victimes met en cause la Métropole Lyon

Les faits se sont déroulés le 28 mai dernier sur un des chemins du parc de Parilly, situé sur la commune de Bron. Selon nos confrères du Progrès, une branche de près de 15 mètres est tombée sur une mère et son fils alors qu’ils se baladaient en vélo. Tombée d’une hauteur de trois à quatre mètres, la branche a blessé le garçon, il a eu une plaie de douze centimètres à la tête ainsi qu’un traumatisme crânien. La mère, blessée plus légèrement, a tout de même eu un traumatisme crânien, une entorse au poignet ainsi que diverses contusions.

Cet accident aurait été causé par un champignon, l’amadouvier, qui décompose rapidement le bois de l’arbre. Concernant ce hêtre, la responsabilité de la Métropole peut être engagée si un défaut d’entretien est relevé. L’avocat de la famille a adressé un courrier à la collectivité demandant des explications.

Un accident similaire s’était produit au parc de la Tête d’Or le 16 avril dernier. Une partie d’un arbre s’était coupée en deux et était tombée en blessant une maman et son bébé, ainsi qu’une autre femme. C’était également un champignon qui était en cause.