L'OL recevra Kiev en amical pour un double match à Bourgoin-Jailleu

Le 12 juillet prochain, l'Olympique Lyonnais affrontera les Ukrainiens du Dynama Kiev à l'occasion d'un double match amical au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jailleu en Isère. Une occasion pour les hommes de Peter Bosz de préparer un exercice 2022/2023 que beaucoup de supporters attendent depuis l'arrivée de l'investisseur John Textor aux manettes.

Mais outre le côté sportif, ces rencontres seront également un moyen de soutenir l'Ukraine qui connaît la guerre depuis quatre mois. En effet, en plus d'acheter des places à partir de 11 euros pour les deux matchs de 18h et 21h, les spectateurs pourront faire des dons à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge qui aident la population locale.